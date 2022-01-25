Kar yağışı horona engel olamadı - Haberler
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Kar yağışı horona engel olamadı

Kar yağışı horona engel olamadı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

DÜZCE (İHA) – Yoğun kar yağışı bazı şehirlerde hayatı adeta felç ederken, Düzce'de ise vatandaşlar keyif sürdü.

DÜZCE (İHA) - DÜZCE (İHA) – Yoğun kar yağışı bazı şehirlerde hayatı adeta felç ederken, Düzce'de ise vatandaşlar keyif sürdü. Kemençe eşliğinde horon oynayan vatandaşlar, eğlenceli anlar yaşadı.

Yoğun ve şiddetli kar yağışı, bazı şehirlerde araçların ve vatandaşların mahsur kalmasına neden oldu. Düzce'nin Beyköy beldesinde de vatandaşlar kar yağışının keyfini sürdü. Kemençe eşliğinde horon oynayan vatandaşlar keyifli anlar yaşadı. Kemençe sesi ile mest olan bazı vatandaşlar ise karların içinde yuvarlandı. O anlar bir başka vatandaş tarafından görüntülendi. - DÜZCE

Kar yağışı horona engel olamadı

Kar yağışı horona engel olamadı

Kar yağışı horona engel olamadı

Kar yağışı horona engel olamadı

Kar yağışı horona engel olamadı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Düzce, kar, Yerel, Haber

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