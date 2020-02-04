Kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor
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Kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor

Tunceli'de devam eden kar yağışı yaşamı olumsuz etkiliyor.

04.02.2020 12:33 | Son Güncelleme: 04.02.2020 12:35
Kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor

'de devam eden kar yağışı yaşamı olumsuz etkiliyor.

Tunceli'nin ilçesinde gece saatlerinde başlayan kar yağışı nedeniyle birçok köy ve mahalle yolu ulaşıma kapandı.

Tek katlı evlerin büyük oranda kara gömüldüğü ve araçların beyaz örtüyle kaplandığı ilçede, vatandaşlar ev ve iş yerlerinin önünde biriken karları temizledi.

Bazı kesimlerde kar kalınlığının 1,5 metreye ulaştığı ilçede, Karayolları 86. Şube Şefliği, Belediye ve İl Özel İdaresi ekipleri, kar küreme çalışması başlattı.

Kaynak: AA

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: Kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor
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