Kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor
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Kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor

Adıyaman'da etkili olan kar ve yağmur yağışı hayatı olumsuz etkiliyor.

03.01.2020 13:57 | Son Güncelleme: 03.01.2020 14:02
Kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor

'da etkili olan kar ve yağmur yağışı hayatı olumsuz etkiliyor.


Kar yağışı nedeniyle , ve Kahta ilçelerinde bazı yerleşim yerlerine ulaşılamıyor. Adıyaman'ın Çelikhan ilçesine bağlı 9 köy 14 mezra, Kahta ilçesine bağlı 5 mezra, Sincik ilçesine bağlı 5 köy 12 mezra olmak üzere toplam 14 köy 31 mezraya ulaşım sağlanamıyor. Adıyaman Sincik-Malatya karayolu da kar yağışı nedeniyle kapandı.


İl Özel İdare ve Karayolları ekipleri kapanan yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA
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