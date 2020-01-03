Kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor

03.01.2020 13:57 | Son Güncelleme: 03.01.2020 14:02

Adıyaman'da etkili olan kar ve yağmur yağışı hayatı olumsuz etkiliyor.



Kar yağışı nedeniyle Çelikhan, Sincik ve Kahta ilçelerinde bazı yerleşim yerlerine ulaşılamıyor. Adıyaman'ın Çelikhan ilçesine bağlı 9 köy 14 mezra, Kahta ilçesine bağlı 5 mezra, Sincik ilçesine bağlı 5 köy 12 mezra olmak üzere toplam 14 köy 31 mezraya ulaşım sağlanamıyor. Adıyaman Sincik-Malatya karayolu da kar yağışı nedeniyle kapandı.



İl Özel İdare ve Karayolları ekipleri kapanan yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA