Kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor
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Kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor

23.12.2020 16:54 | Son Güncelleme: 23.12.2020 16:59

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Van-Hakkari kara yolundaki 2 bin 225 rakımlı Kurubaş Geçidi'nden görüntüler Yolda biriken kar Karlı yolda ilerleyen araçlar Muhabirin anonsu Araçların yolda ilerlemesi Van'da etkili olan kar nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşadı VAN - Van'da dünden bu yana yağan kar, hayatı...

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Van-Hakkari kara yolundaki 2 bin 225 rakımlı Kurubaş Geçidi'nden görüntüler

Yolda biriken kar

Karlı yolda ilerleyen araçlar

Muhabirin anonsu

Araçların yolda ilerlemesi Van'da etkili olan kar nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşadı

VAN - Van'da dünden bu yana yağan kar, hayatı olumsuz etkiliyor. Van-Hakkari kara yolunun Kurubaş Geçidinde kar ve tipi nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı. Karla mücadele ekipleri, yolda çalışma başlattı.

Kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor
Kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor
Kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor
Kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Necat Hazar

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