Kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Van-Hakkari kara yolundaki 2 bin 225 rakımlı Kurubaş Geçidi'nden görüntüler Yolda biriken kar Karlı yolda ilerleyen araçlar Muhabirin anonsu Araçların yolda ilerlemesi Van'da etkili olan kar nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşadı VAN - Van'da dünden bu yana yağan kar, hayatı...