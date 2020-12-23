Kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Van-Hakkari kara yolundaki 2 bin 225 rakımlı Kurubaş Geçidi'nden görüntüler Yolda biriken kar Karlı yolda ilerleyen araçlar Muhabirin anonsu Araçların yolda ilerlemesi Van'da etkili olan kar nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşadı VAN - Van'da dünden bu yana yağan kar, hayatı...
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Van-Hakkari kara yolundaki 2 bin 225 rakımlı Kurubaş Geçidi'nden görüntüler
Yolda biriken kar
Karlı yolda ilerleyen araçlar
Muhabirin anonsu
Araçların yolda ilerlemesi Van'da etkili olan kar nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşadı
VAN - Van'da dünden bu yana yağan kar, hayatı olumsuz etkiliyor. Van-Hakkari kara yolunun Kurubaş Geçidinde kar ve tipi nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı. Karla mücadele ekipleri, yolda çalışma başlattı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Necat Hazar