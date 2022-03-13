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Kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi

AA - Sabri Yıldırım - Güncel
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Kar kaplı yolların ekipler tarafından açılması Kara gömülen vatandaşın kar içinde yürümesi Muş İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür'ün konuşması MUŞ - Muş'ta etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor.

Kar kaplı yolların ekipler tarafından açılması

Kara gömülen vatandaşın kar içinde yürümesi

Muş İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür'ün konuşması MUŞ - Muş'ta etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor. Muş İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür, kar nedeniyle kapanan köy yolları hakkında açıklamalarda bulundu.

Kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi

Kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi

Kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi

AA / Sabri Yıldırım - Güncel

Muş, kar, Güncel, Haberler

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