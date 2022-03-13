Kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi
AA - Sabri Yıldırım - Güncel
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Kar kaplı yolların ekipler tarafından açılması Kara gömülen vatandaşın kar içinde yürümesi Muş İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür'ün konuşması MUŞ - Muş'ta etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor.
Kar kaplı yolların ekipler tarafından açılması
Kara gömülen vatandaşın kar içinde yürümesi
Muş İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür'ün konuşması MUŞ - Muş'ta etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor. Muş İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür, kar nedeniyle kapanan köy yolları hakkında açıklamalarda bulundu.