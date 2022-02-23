Kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi

MUŞ (AA) - Karla kaplanan yerler

Belediye ekibinin kar temizlemesi

Vatandaşın kendi işyerinin ulaşımı sağlamak için branda ile kar taşıması Muş'ta kar yağışı

MUŞ - Muş'ta özellikle yüksek kesimlerde etkisini sürdüren kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkilemeye devam ediyor.