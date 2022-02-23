Kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi
AA, Sabri Yıldırım - Güncel
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Karla kaplanan yerler Belediye ekibinin kar temizlemesi Vatandaşın kendi işyerinin ulaşımı sağlamak için branda ile kar taşıması Muş'ta kar yağışı MUŞ - Muş'ta özellikle yüksek kesimlerde etkisini sürdüren kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkilemeye devam ediyor.
MUŞ (AA) - Karla kaplanan yerler
Belediye ekibinin kar temizlemesi
Vatandaşın kendi işyerinin ulaşımı sağlamak için branda ile kar taşıması Muş'ta kar yağışı
MUŞ - Muş'ta özellikle yüksek kesimlerde etkisini sürdüren kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkilemeye devam ediyor.