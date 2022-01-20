Kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi - Haberler
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Kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi

AA / Sabri Yıldırım - Haberler | Güncel

Kent merkezinizden görüntüler Karla kaplı yerler Kara gömülen araçlar Vatandaşlar araçlarını kar altından çıkarmaya çalışması Belediye ekiplerinin kar temizleme çalışması MUŞ - Muş'ta etkili olan yoğun kar yağışı ve tipi hayatı olumsuz etkiledi.

MUŞ (AA) - Kent merkezinizden görüntüler

Karla kaplı yerler

Kara gömülen araçlar

Vatandaşlar araçlarını kar altından çıkarmaya çalışması

Belediye ekiplerinin kar temizleme çalışması MUŞ - Muş'ta etkili olan yoğun kar yağışı ve tipi hayatı olumsuz etkiledi.

Kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi

Kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi

Kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi

AA / Sabri Yıldırım - Son Dakika Haberleri

Muş, kar, Güncel, Haber

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