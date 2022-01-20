Kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi
AA / Sabri Yıldırım - Haberler | Güncel
Kent merkezinizden görüntüler Karla kaplı yerler Kara gömülen araçlar Vatandaşlar araçlarını kar altından çıkarmaya çalışması Belediye ekiplerinin kar temizleme çalışması MUŞ - Muş'ta etkili olan yoğun kar yağışı ve tipi hayatı olumsuz etkiledi.
MUŞ (AA) - Kent merkezinizden görüntüler
Karla kaplı yerler
Kara gömülen araçlar
Vatandaşlar araçlarını kar altından çıkarmaya çalışması
Belediye ekiplerinin kar temizleme çalışması MUŞ - Muş'ta etkili olan yoğun kar yağışı ve tipi hayatı olumsuz etkiledi.