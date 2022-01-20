Kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi
AA / Hikmet Temeş - Haberler | Güncel
Vatandaşların karları küremesi Karlı yollar Karla kaplanmış araçlar HAKKARİ - Hakkari'de gece saatlerinde başlayan ve zaman zaman etkisini artıran kar, hayatı olumsuz etkiledi.
HAKKARİ (AA) - Vatandaşların karları küremesi
Karlı yollar
Karla kaplanmış araçlar HAKKARİ - Hakkari'de gece saatlerinde başlayan ve zaman zaman etkisini artıran kar, hayatı olumsuz etkiledi.
Beyaza bürünen kentte esnaf ve vatandaşlar, ev ile iş yerlerinin önünde biriken karları temizledi.