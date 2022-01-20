Kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi

AA / Hikmet Temeş - Haberler | Güncel

Vatandaşların karları küremesi Karlı yollar Karla kaplanmış araçlar HAKKARİ - Hakkari'de gece saatlerinde başlayan ve zaman zaman etkisini artıran kar, hayatı olumsuz etkiledi.

HAKKARİ (AA) - Vatandaşların karları küremesi

Karlı yollar

Karla kaplanmış araçlar HAKKARİ - Hakkari'de gece saatlerinde başlayan ve zaman zaman etkisini artıran kar, hayatı olumsuz etkiledi.

Beyaza bürünen kentte esnaf ve vatandaşlar, ev ile iş yerlerinin önünde biriken karları temizledi.

Kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi

Kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi

Kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi

AA / Hikmet Temeş - Son Dakika Haberleri

Hakkari, kar, Güncel, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title