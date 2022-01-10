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Kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi

AA / Şener Toktaş - Haberler | Güncel

Kar yağışı Karla kaplı araçlar Aracında kar temizliği yapan vatandaş Karla kaplı yolda ilerleyen araçlar Bitlis'te kar BİTLİS - Bitlis'te kar yağışı yaşamı olumsuz etkiledi.

BİTLİS (AA) - Kar yağışı

Karla kaplı araçlar

Aracında kar temizliği yapan vatandaş

Karla kaplı yolda ilerleyen araçlar Bitlis'te kar

BİTLİS - Bitlis'te kar yağışı yaşamı olumsuz etkiledi. Bitlis İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Ümit Kurtkan, etkili olan kar nedeniyle il genelinde 203 köy yolunun kapandığını belirtti.

Kurtkan, vatandaşların mağdur olmaması için kardan kapanan köy yollarının en kısa sürede açılması için çalışmaların başlatıldığını aktardı.

Bitlis Belediyesi ve karayolları ekipleri de kar temizleme çalışması yürüttü.

Kardan dolayı vatandaşlar ve sürücüler zor anlar yaşadı.

Ahlat ilçesinde de sabah başlayan yoğun kar yaşamı olumsuz etkiledi. Kar kalınlığının ilçe merkezinde 20, yüksek kesimlerde 50 santimetreyi bulduğu ilçede, bazı araçlar kara gömüldü.

Kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi

Kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi

Kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi

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