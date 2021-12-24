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Kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi

AA / Özkan Bilgin - Haberler | Güncel

Karla kaplanan yolların araç içinden görüntülenmesi Vatandaşların karla kaplanan araçlarını temizlemesi Beyaza bürünen kent merkezi VAN - Van'da kar yağışı nedeniyle 400 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor.

VAN (AA) - Karla kaplanan yolların araç içinden görüntülenmesi

Vatandaşların karla kaplanan araçlarını temizlemesi

Beyaza bürünen kent merkezi VAN - Van'da kar yağışı nedeniyle 400 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor.

Kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi

Kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi

Kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi

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Van'da 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi

AA / Özkan Bilgin - Son Dakika Haberleri

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