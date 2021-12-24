Kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi
AA / Özkan Bilgin - Haberler | Güncel
Karla kaplanan yolların araç içinden görüntülenmesi Vatandaşların karla kaplanan araçlarını temizlemesi Beyaza bürünen kent merkezi VAN - Van'da kar yağışı nedeniyle 400 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor.
VAN (AA) - Karla kaplanan yolların araç içinden görüntülenmesi
Vatandaşların karla kaplanan araçlarını temizlemesi
Beyaza bürünen kent merkezi VAN - Van'da kar yağışı nedeniyle 400 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor.