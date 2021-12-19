Kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi
AA / İsmail Hakkı Demir - Haberler | Güncel
Erzurum, Kars, Ardahan ve Erzincan'da kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi.
ERZİNCAN (AA) - Erzurum, Kars, Ardahan ve Erzincan'da kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi.
Erzurum'da gece etkili olan kar, sabah saatlerinde şiddetini artırdı.
Kent merkezini beyaza bürüyen kar sebebiyle, sabah işe giden vatandaşlar ile sürücüler zor anlar yaşadı.
Yüksek kesimlerde yağış yoğunluğu devam ederken park halindeki araçlar ile parklar karla kaplandı.