Kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi
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Kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi

31.01.2021 10:07 | Son Güncelleme: 31.01.2021 10:11

Kent merkezinden görüntüler Karla kaplı yerler Kar üstünde yürüyen köpek Yürüyen insanlar Araç üzerinde biriken kar Kar temizleme çalışması Araçların yolda ilerleyişi MUŞ - Muş'ta etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi.

Kent merkezinden görüntüler

Karla kaplı yerler

Kar üstünde yürüyen köpek

Yürüyen insanlar

Araç üzerinde biriken kar

Kar temizleme çalışması

Araçların yolda ilerleyişi MUŞ - Muş'ta etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi.

Kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi
Kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi
Kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi
Kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sabri Yıldırım

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