Kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi
31.01.2021 10:07 | Son Güncelleme: 31.01.2021 10:11
Kent merkezinden görüntüler Karla kaplı yerler Kar üstünde yürüyen köpek Yürüyen insanlar Araç üzerinde biriken kar Kar temizleme çalışması Araçların yolda ilerleyişi MUŞ - Muş'ta etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi.
Kent merkezinden görüntüler
Karla kaplı yerler
Kar üstünde yürüyen köpek
Yürüyen insanlar
Araç üzerinde biriken kar
Kar temizleme çalışması
Araçların yolda ilerleyişi MUŞ - Muş'ta etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Sabri Yıldırım