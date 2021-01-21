Kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi
21.01.2021 16:22 | Son Güncelleme: 21.01.2021 16:26
Karla kaplı bölge Kar yağışından dolayı çöken düğün salonu BİTLİS (AA) – Bitlis'in Hizan ilçesinde etkili olan yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi.
Karla kaplı bölge
Kar yağışından dolayı çöken düğün salonu BİTLİS (AA) – Bitlis'in Hizan ilçesinde etkili olan yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi.
Kar yağışının etkili olduğu Bitlis'in Hizan ilçesinde düğün salonun çatısı, biriken karın ağırlığı ile çöktü. Taşlıpınar mahallesinde bulunan Enver Öretmen'e ait düğün salonu çatısında biriken kardan dolayı çöktü.
Şans eseri içeride kimsenin olmaması faciayı önledi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / İlhan Eren İnan