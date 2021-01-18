Kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi
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Kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi

18.01.2021 20:00 | Son Güncelleme: 18.01.2021 20:05

Mahsur kalan minibüsün kurtarılması Ekiplerin çalışması Şırnak, Elazığ ve Siirt'te kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi Siirt Siirt'te de kar yağışından dolayı 4 köy yolu ulaşıma kapandı, karda mahsur kalan 2 minibüs kurtarıldı.

Mahsur kalan minibüsün kurtarılması

Ekiplerin çalışması

Şırnak, Elazığ ve Siirt'te kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi

Siirt

Siirt'te de kar yağışından dolayı 4 köy yolu ulaşıma kapandı, karda mahsur kalan 2 minibüs kurtarıldı.

İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Hifzullah Canpolat, kar yağışından dolayı Pervari ilçesinde 12 köy, Şirvan ilçesinde 4 köy yolunun ulaşıma kapandığını, yapılan çalışmalarla 12 köy yolunun ulaşıma açıldığını bildirdi.

Köylerle ulaşımın sağlanması için çalışmaların devam ettiğini belirten Canpolat, "Halen 4 köy yolu ulaşıma kapalı. Ekiplerimiz yoğun mücadele sürdürüyor. Havaların iyi gitmesi durumunda tüm köy yolları ulaşıma açılacak." dedi.

Yoldan mahsur kalan bir minibüsün ekipler tarafından kurtarıldığını ifade eden Canpolat, vatandaşların yolda mahsur kalmaması için tüm ihbarların değerlendirildiğini aktardı.

Karayolları 94. Siirt Şube Şefliği ekipleri de Şirvan-Cevizlik yolunda karla mücadele çalışmaları sürdürüyor. Ekipler, Oya-Cevizlik yolunda karda mahsur kalan 1 minibüsü kurtardı.

Kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi
Kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi
Kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi
Kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi

Kaynak: Anadolu Ajansı

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