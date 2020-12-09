Ardahan ve Kars'ta kar yağışı etkili oldu
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Ardahan ve Kars'ta kar yağışı etkili oldu

09.12.2020 19:06 | Son Güncelleme: 09.12.2020 19:14

Ardahan ve Kars'ta gün boyu etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi.

Ardahan ve Kars'ta gün boyu etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi.

Ardahan'da sabah yağmaya başlayan kar, akşam etkisini arttırdı. Kaldırım ve yolların karla kaplandığı kentte, yer yer buzlanma meydana geldi.

Karla kentte hava sıcaklığının sıfırın altında 2 dereceye kadar düşmesi dolayısıyla ilgililer, buzlanmaya karşı sürücüleri uyardı.

Meteoroloji, kar yağışının gece boyunca süreceğini duyurdu.

Kars

Kars'ta üç günden beri aralıklarla devam eden kar yağışı bugün gün boyu etkisini sürdürdü.

Yağış nedeniyle vatandaşlar ve sürücüler zor anlar yaşadı.

Kars Belediyesi ve Karayolları 18. Bölge Müdürlüğü ekipleri, kar küreme çalışmasını aralıksız sürdürdü.

Ekipler, özellikle Kars-Iğdır, Kars-Göle ile Kars-Çıldır kara yollarını kullanacak ağır tonajlı araçların zincir takması uyarısında bulundu.

Ardahan ve Kars'ta kar yağışı etkili oldu
Ardahan ve Kars'ta kar yağışı etkili oldu
Ardahan ve Kars'ta kar yağışı etkili oldu
Ardahan ve Kars'ta kar yağışı etkili oldu

Kaynak: Anadolu Ajansı / Günay Nuh

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