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Sarıkamış, Kars, Güncel

Kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde kar yağışı yaşamı olumsuz etkiledi.

21.03.2020 19:45 | Son Güncelleme: 21.03.2020 19:48

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde kar yağışı yaşamı olumsuz etkiledi.

Beş gündür aralıklarla devam eden kar yağışı nedeniyle ilçe beyaza büründü.

Lapa lapa yağan kar yüzünden ağaçlar beyaz örtüyle kaplandı. Aniden bastıran kar yağışı sürücülere de zor anlar yaşattı.

İlçe sakinlerinden Zeki Yıldırım, AA muhabirine yaptığı açıklamada, mart ayının halk arasında dert ayı olduğunu belirterek, "Eskiden mart ayında böyle kar yağmazdı. Birkaç gün önce yine yağmıştı ve şimdi tekrar başladı. Yarın ne olacağı belli değil, böyle giderse yaz gelmeyecek." diye konuştu.

Öte yandan, sığırcıkların beyaza bürenen ağaçların üzerinde toplu halde durması güzel görüntü oluşturdu.

Kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi

Kaynak: AA

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Kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi

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