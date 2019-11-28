28.11.2019 11:14 | Son Güncelleme: 28.11.2019 11:18

Ağrı'da etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi.

Kentte etkili olan soğuk hava ve yağmur, yerini kar yağışına bıraktı. Yoğun kar yağışı nedeniyle çevre yolundaki araçlar ilerlemekte güçlük çekti.

Okula gitmek için sabah evden çıkan öğrenci ve vatandaşlar, kara hazırlıksız yakalandı. Kar yağışıyla araçlar ve ağaçların beyaz örtüyle kaplanması, güzel görüntüler oluşturdu.

Yüksek kesimlerde bulunan köylerdeki çocuklar da kar topu oynayıp gönüllerince eğlendi. Eleşkirt ilçesinde de kar yağışı aralıklarla devam ediyor.

Kaynak: AA