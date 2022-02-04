Kar yağışı hava ulaşımında aksamalara neden oldu - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kar yağışı hava ulaşımında aksamalara neden oldu

İhlas Haber Ajansı, Mert Taha Varol - Genel
 - Güncelleme:

Kar yağışı hava ulaşımında aksamalara neden olduSİVAS Türk Hava Yolları bazı seferlerini iptal etti, birçok seferinde ise gecikme yaşandı.

İSTANBUL (İHA) - Kar yağışı hava ulaşımında aksamalara neden oldu

SİVAS Türk Hava Yolları bazı seferlerini iptal etti, birçok seferinde ise gecikme yaşandı.

Sivas'ta kuvvetli rüzgar ve kar yağışı hava ulaşımında aksamalara neden oldu. Geçtiğimiz gün Türk Hava Yolları'na ait İstanbul Yeni Hava Limanından Sivas sabah seferini yapan uçak piste inmekte güçlük yaşadı. Pisti Kİ kez pas geçen uçak 3'üncü denemede piste inmeyi başardı. Aynı gün Sabiha Gökçen Hava Limanından Sivas'a hareket etmeyi beklenen gece uçağı da kalkmadı. Sivas'tan İstanbul'a gitmesi planlanan uçakta uçuşların iptal edilmesi nedeniyle havalanamadı. Bugün ise Türk Hava Yollarına ait Sivas'tan İstanbul Yeni Hava Limanına uçması planlanan 11.45 uçağı 45 dakikalık gecikme ile hareket etti.

Kar yağışı hava ulaşımında aksamalara neden oldu

Kar yağışı hava ulaşımında aksamalara neden oldu

Kar yağışı hava ulaşımında aksamalara neden oldu

İhlas Haber Ajansı / Mert Taha Varol - Genel

Türk Hava Yolları, İstanbul, Sivas, kar, Genel, Yerel, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title