Kar yağışı fındık üreticilerini sevindirdi

24.01.2020 12:58 | Son Güncelleme: 24.01.2020 12:58

Giresun Ziraat Odası Başkanı Nurittin Karan, zamanında yağan kar yağışının fındık için bereket olduğunu belirtti.

Karan, Camili köyünde gazetecilere yaptığı açıklamada, küresel ısınmanın da etkisiyle son yıllarda kar yağışının azaldığını söyledi.

Fındığın kara ihtiyaç duyduğunu ifade eden Karan, "Çünkü fındığın karanfil açması için havanın belli bir soğukluğa ulaşması gerekiyor. Böyle olmayınca da bu yıl karanfiller yeteri kadar açamadı." dedi.

Karan, son bir haftadır havanın soğumasıyla karanfillerin açmaya başladığına dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Toprağın da fındık dallarının da kara ihtiyacı vardı. Karanfillerin açmasıyla artık iyi bir sezona doğru gittiğimizi söyleyebiliriz. İnşallah önümüzdeki sezon bereketli olur. Kuraklık ve soğuma açısından kar yağışı, ihtiyacı karşıladı. Bizim için adeta can suyu oldu diyebiliriz."

Bu dönemdeki karın tarım ürünleri için adeta bereket olduğunun altını çizen Karan, "Nisan ve mart aylarında ciddi bir soğuma olursa sıkıntı olabiliyor. Şu anda eksi 8 derecelere kadar dayanan karanfiller, tomurcuğa dönüştüğünde hava sıcaklığı sıfırın altına düştüğü anda tehlike yaşanabiliyor." diye konuştu.

Kaynak: AA