Kar yağışı etkisini sürdürüyor (3)
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Kar yağışı etkisini sürdürüyor (3)

16.02.2021 14:52 | Son Güncelleme: 16.02.2021 14:56

Kentte üç gündür etkili olan kar, yüksek kesimleri yaklaşık 30, şehir merkezini ise 15 santimetreyi bulan beyaz örtüyle kapladı.

Kentte üç gündür etkili olan kar, yüksek kesimleri yaklaşık 30, şehir merkezini ise 15 santimetreyi bulan beyaz örtüyle kapladı.

Yollarda tedbir alan polis ve jandarma ekipleri, sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyarıyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekipleri de kar küreme ve tuzlama çalışması yapıyor.

Zabıta ekipleri de kar nedeniyle ulaşımda zorluk yaşayan vatandaşlara yardım eli uzatıyor.

Ekipler, Umuttepe yolunda arıza nedeniyle yolda kalan ve kaza yapan araçları çekiyor, karda yürümekte zorluk çeken yayalara da eşlik ediyor.

Samanlı Dağları'nın zirvesinde bulunan Kartepe'deki kayak merkezinde kar kalınlığı 86 santimetre olarak ölçüldü.

Kartepe Belediyesi ekipleri de ilçede karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.

Kar yağışı etkisini sürdürüyor (3)
Kar yağışı etkisini sürdürüyor (3)
Kar yağışı etkisini sürdürüyor (3)
Kar yağışı etkisini sürdürüyor (3)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şahin Oktay

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