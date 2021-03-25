Kar yağışı etkisini sürdürüyor (2)

İş makinelerinin yol açma çalışmaları Kocaeli'nin yüksek kesimlerinde kar etkisini gösteriyor.

Samanlı Dağları'nın zirvesinde bulunan ve İstanbul'a yaklaşık 1,5 saat mesafede olan Kartepe'deki kayak merkezinde kar kalınlığı 1 metreye ulaştı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekipleri de kentin yüksek kesimlerindeki köy yollarının kar nedeniyle kapanmaması için çalışmalarına devam ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı