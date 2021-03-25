Kar yağışı etkisini sürdürüyor (2)
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Kar yağışı etkisini sürdürüyor (2)

Anadolu Ajansı - Haberler | Güncel

İş makinelerinin yol açma çalışmaları Kocaeli'nin yüksek kesimlerinde kar etkisini gösteriyor.

İş makinelerinin yol açma çalışmaları Kocaeli'nin yüksek kesimlerinde kar etkisini gösteriyor.

Samanlı Dağları'nın zirvesinde bulunan ve İstanbul'a yaklaşık 1,5 saat mesafede olan Kartepe'deki kayak merkezinde kar kalınlığı 1 metreye ulaştı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekipleri de kentin yüksek kesimlerindeki köy yollarının kar nedeniyle kapanmaması için çalışmalarına devam ediyor.

Kar yağışı etkisini sürdürüyor (2)
Kar yağışı etkisini sürdürüyor (2)
Kar yağışı etkisini sürdürüyor (2)
Kar yağışı etkisini sürdürüyor (2)

Kaynak: Anadolu Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mehmet Özhaseki Bekir Pakdemirli Jülide Sarıeroğlu Kemal Kılıçdaroğlu Ömer Faruk Gergerlioğlu
Magazin Alişan Guy Ritchie Aleyna Tilki Birkan Sokullu
Spor Ali Koç Erol Bulut Mert Günok Mesut Özil Burak Yılmaz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Adana Ankara
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kar yağışı etkisini sürdürüyor (2) - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 25.3.2021 12:31:13. #1.14#
title