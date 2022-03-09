Kar yağışı etkisini sürdürüyor
AA - Cüneyt Çelik - Güncel
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Kar yağışının etkili olduğu kent merkezi Karda yürüyen vatandaşlar Kars'ta kar yağışı etkisini sürdürüyor KARS - Kars'ta' 2 gündür aralıklarla devam eden kar yağışı sabah saatlerinde yoğunluğunu arttırdı.
KARS (AA) - Kar yağışının etkili olduğu kent merkezi
Karda yürüyen vatandaşlar Kars'ta kar yağışı etkisini sürdürüyor
KARS - Kars'ta' 2 gündür aralıklarla devam eden kar yağışı sabah saatlerinde yoğunluğunu arttırdı.