Kar yağışı etkisini sürdürüyor - Haberler

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Kar yağışı etkisini sürdürüyor

AA - Cüneyt Çelik - Güncel
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Kar yağışının etkili olduğu kent merkezi Karda yürüyen vatandaşlar Kars'ta kar yağışı etkisini sürdürüyor KARS - Kars'ta' 2 gündür aralıklarla devam eden kar yağışı sabah saatlerinde yoğunluğunu arttırdı.

KARS (AA) - Kar yağışının etkili olduğu kent merkezi

Karda yürüyen vatandaşlar Kars'ta kar yağışı etkisini sürdürüyor

KARS - Kars'ta' 2 gündür aralıklarla devam eden kar yağışı sabah saatlerinde yoğunluğunu arttırdı.

Kar yağışı etkisini sürdürüyor

Kar yağışı etkisini sürdürüyor

Kar yağışı etkisini sürdürüyor

AA / Cüneyt Çelik - Güncel

Kars, kar, Güncel, Haberler

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