Kar yağışı etkisini sürdürüyor

AĞRI (AA) - Kentte etkili olan kar yağışı

Belediye ekiplerinin karla kaplanan caddelerde çalışma yapması

Ekiplerin yolları açma çalışması

Çatılarda oluşan buz sarkıtları

Aralıklarla etkili olan kar yağışı

Kar yağışı altında yürüyen vatandaşlar

AĞRI - Ağrı'da aralıklarla devam eden kar hayatı olumsuz etkiliyor.

Ağrı'da ise sabah aralıklarla etkili olan kar, ağaç ve park halindeki araçları beyaza bürüdü.

Belediye ekipleri, cadde ve sokaklardaki karları, iş makineleriyle şehir dışına taşıyor.

Tunceli