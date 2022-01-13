Kar yağışı etkisini sürdürüyor
AA / Abdullah Söylemez - Haberler | Güncel
Kentte etkili olan kar yağışı Belediye ekiplerinin karla kaplanan caddelerde çalışma yapması Ekiplerin yolları açma çalışması Çatılarda oluşan buz sarkıtları Aralıklarla etkili olan kar yağışı Kar yağışı altında yürüyen vatandaşlar AĞRI - Ağrı'da aralıklarla devam eden kar hayatı olumsuz etkiliyor.
AĞRI (AA) - Kentte etkili olan kar yağışı
Belediye ekiplerinin karla kaplanan caddelerde çalışma yapması
Ekiplerin yolları açma çalışması
Çatılarda oluşan buz sarkıtları
Aralıklarla etkili olan kar yağışı
Kar yağışı altında yürüyen vatandaşlar
AĞRI - Ağrı'da aralıklarla devam eden kar hayatı olumsuz etkiliyor.
Ağrı'da ise sabah aralıklarla etkili olan kar, ağaç ve park halindeki araçları beyaza bürüdü.
Belediye ekipleri, cadde ve sokaklardaki karları, iş makineleriyle şehir dışına taşıyor.
Tunceli