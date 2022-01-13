Kar yağışı etkisini sürdürüyor - Haberler
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Kar yağışı etkisini sürdürüyor

AA / Abdullah Söylemez - Haberler | Güncel

Kentte etkili olan kar yağışı Belediye ekiplerinin karla kaplanan caddelerde çalışma yapması Ekiplerin yolları açma çalışması Çatılarda oluşan buz sarkıtları Aralıklarla etkili olan kar yağışı Kar yağışı altında yürüyen vatandaşlar AĞRI - Ağrı'da aralıklarla devam eden kar hayatı olumsuz etkiliyor.

AĞRI (AA) - Kentte etkili olan kar yağışı

Belediye ekiplerinin karla kaplanan caddelerde çalışma yapması

Ekiplerin yolları açma çalışması

Çatılarda oluşan buz sarkıtları

Aralıklarla etkili olan kar yağışı

Kar yağışı altında yürüyen vatandaşlar

AĞRI - Ağrı'da aralıklarla devam eden kar hayatı olumsuz etkiliyor.

Ağrı'da ise sabah aralıklarla etkili olan kar, ağaç ve park halindeki araçları beyaza bürüdü.

Belediye ekipleri, cadde ve sokaklardaki karları, iş makineleriyle şehir dışına taşıyor.

Tunceli

Kar yağışı etkisini sürdürüyor

Kar yağışı etkisini sürdürüyor

Kar yağışı etkisini sürdürüyor

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AA / Abdullah Söylemez - Son Dakika Haberleri

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