Kar yağışı etkisini sürdürüyor

İl geneli ve Keltepe Kayak Merkezindeki kar yağışı KARABÜK - Sakarya, Kocaeli, Bolu, Karabük ve Düzce'de kar yağışı etkili oluyor.

İl geneli ve Keltepe Kayak Merkezindeki kar yağışı KARABÜK - Sakarya, Kocaeli, Bolu, Karabük ve Düzce'de kar yağışı etkili oluyor.

Karabük'te dün akşam saatlerinde başlayan ve gece devam eden sağanak, yüksek kesimlerde yerini kara bıraktı.

Kenti Ankara ve İstanbul'a bağlayan D-100 kara yolunun Kemikli rampaları, Karabük-Bartın kara yolunun 1030 rakımlı Ahmetusta Geçidi, 2 bin rakımlı Keltepe Kayak Merkezi ve ilçelerin yüksek kesimlerini beyaza büründü.

Trafik ve Karayolları ekipleri, çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Kuzu