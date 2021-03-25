Kar yağışı etkisini sürdürüyor
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Kar yağışı etkisini sürdürüyor

Anadolu Ajansı / Orhan Kuzu - Haberler | Güncel

İl geneli ve Keltepe Kayak Merkezindeki kar yağışı KARABÜK - Sakarya, Kocaeli, Bolu, Karabük ve Düzce'de kar yağışı etkili oluyor.

İl geneli ve Keltepe Kayak Merkezindeki kar yağışı KARABÜK - Sakarya, Kocaeli, Bolu, Karabük ve Düzce'de kar yağışı etkili oluyor.

Karabük'te dün akşam saatlerinde başlayan ve gece devam eden sağanak, yüksek kesimlerde yerini kara bıraktı.

Kenti Ankara ve İstanbul'a bağlayan D-100 kara yolunun Kemikli rampaları, Karabük-Bartın kara yolunun 1030 rakımlı Ahmetusta Geçidi, 2 bin rakımlı Keltepe Kayak Merkezi ve ilçelerin yüksek kesimlerini beyaza büründü.

Trafik ve Karayolları ekipleri, çalışmalarını sürdürüyor.

Kar yağışı etkisini sürdürüyor
Kar yağışı etkisini sürdürüyor
Kar yağışı etkisini sürdürüyor
Kar yağışı etkisini sürdürüyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Kuzu

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