Kar yağışı etkisini sürdürüyor
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Kar yağışı etkisini sürdürüyor

23.12.2020 13:39 | Son Güncelleme: 23.12.2020 13:44

Şırnak'ta 2 gündür etkili olan yağmurun ardından dün gece başlayan kar yağışı dolayısıyla Siirt-Şırnak kara yolu Birini mevkisinde kar kalınlığı 20 santimetreyi buldu.

Şırnak'ta 2 gündür etkili olan yağmurun ardından dün gece başlayan kar yağışı dolayısıyla Siirt-Şırnak kara yolu Birini mevkisinde kar kalınlığı 20 santimetreyi buldu.

Yoğun kar yağışı nedeniyle yolda mahsur kalan araçlar, İl Özel İdare ve karayolları ekiplerinin yaptığı 2 saatlik çalışma sonucu kurtarıldı. Bölgede kar yağışı sürerken ekiplerin yol açma çalışması devam ediyor.

Öte yandan, Beytüşşebap ilçesi ve bağlı köylerinde de dünden itibaren etkili olan kar yağışı 16 köy yolunu ulaşıma kapattı.

Kapalı köy yollarını açma çalışmaları ekiplerce sürdürülüyor.

Kar yağışı etkisini sürdürüyor
Kar yağışı etkisini sürdürüyor
Kar yağışı etkisini sürdürüyor
Kar yağışı etkisini sürdürüyor

Kaynak: Anadolu Ajansı

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