Kar yağışı etkisini sürdürmeye devam ediyor
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Kar yağışı etkisini sürdürmeye devam ediyor

İstanbul'da sabah saatlerinde etkisini kaybeden kar yağışı, zaman zaman etkisini göstermeye devam ediyor.

08.02.2020 17:00 | Son Güncelleme: 08.02.2020 17:01
Kar yağışı etkisini sürdürmeye devam ediyor

'da saatlerinde etkisini kaybeden kar yağışı, zaman zaman etkisini göstermeye devam ediyor.

İstanbul'da gece saatlerinde etkili olan kar yağışı kenti beyaza bürüdü. Kar yağışı sabah saatlerinde etkisini kaybederken, zaman zamanda etkili olamaya devam ediyor. Bahçelievler'de etkisini sürdüren kar yağışı aralıklarla devam ediyor.

(İHA)

Kaynak: İHA

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: Kar yağışı etkisini sürdürmeye devam ediyor
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