Kar yağışı etkisini gösteriyor - Kuzey Marmara otoyolunda yol açma çalışması

MARMARA, BALIKESİR (AA) - Kuzey Marmara otoyolu Kocaeli kesiminde ekiplerin yol açma çalışması KOCAELİ - Kocaeli'de aralıklarla etkili olan kar yağışı, hayatı ve ulaşımı olumsuz etkiliyor. Karla mücadele ekipleri, kentin birçok noktasında küreme ve tuzlama çalışması yapıyor.

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