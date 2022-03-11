Kar yağışı etkisini gösteriyor - Kuzey Marmara otoyolunda yol açma çalışması
AA - Güncel
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Kuzey Marmara otoyolu Kocaeli kesiminde ekiplerin yol açma çalışması KOCAELİ - Kocaeli'de aralıklarla etkili olan kar yağışı, hayatı ve ulaşımı olumsuz etkiliyor.
MARMARA, BALIKESİR (AA) - Kuzey Marmara otoyolu Kocaeli kesiminde ekiplerin yol açma çalışması KOCAELİ - Kocaeli'de aralıklarla etkili olan kar yağışı, hayatı ve ulaşımı olumsuz etkiliyor. Karla mücadele ekipleri, kentin birçok noktasında küreme ve tuzlama çalışması yapıyor.