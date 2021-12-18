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Kar yağışı etkisini gösterdi onlarca araç yolda kaldı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kar yağışı etkisini gösterdi onlarca araç yolda kaldı Bingöl-Diyarbakır kara yolunda kar nedeniyle onlara araç yolda kaldı.

DİYARBAKIR (İHA) - Kar yağışı etkisini gösterdi onlarca araç yolda kaldı

BİNGÖL - Bingöl- Diyarbakır kara yolunda kar nedeniyle onlara araç yolda kaldı.

Meteorolojinin önceden uyardığı kar yağışı Bingöl'de yer yer etkisini gösteriyor. Yağan kar ile birlikte Bingöl- Diyarbakır Tapantepe mevkiinde ambulans, kamyon ve otobüs olmak üzere bir çok araç yolda kaldı. Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine Karayolları Karayolları 84. Şube Şefliği ekipleri, sevk edildi.

Ekipler, ulaşımın aksamaması amacıyla yol güzergahında kar temizleme araçlarıyla çalışma yürütüyor.

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğünden yapılan uyarıda ise "Bingöl çevrelerinde ise karla karışık yağmur, yüksek kesimleri kar yağışlı olması beklendiğinden ani sel, su baskını ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.

Kar yağışı etkisini gösterdi onlarca araç yolda kaldı

Kar yağışı etkisini gösterdi onlarca araç yolda kaldı

Kar yağışı etkisini gösterdi onlarca araç yolda kaldı

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

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