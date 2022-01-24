Kar yağışı etkili oluyor - Kurubaş geçidi
AA / Necat Hazar - Haberler | Güncel
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Kurubaş Geçidi Yolda ilerleyen araçlar Kar küreme aracı Kent merkesinde kar yağışı altında yürüyen vatandaşlar Trafikte ilerleyen araçlar VAN - Van'da etkili olan kar yağışı yaşamı olumsuz yönde etkiledi.
VAN (AA) - GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Kurubaş Geçidi
Yolda ilerleyen araçlar
Kar küreme aracı
Kent merkesinde kar yağışı altında yürüyen vatandaşlar
Trafikte ilerleyen araçlar VAN - Van'da etkili olan kar yağışı yaşamı olumsuz yönde etkiledi.