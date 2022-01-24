Kar yağışı etkili oluyor - Kurubaş geçidi - Haberler
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Kar yağışı etkili oluyor - Kurubaş geçidi

AA / Necat Hazar - Haberler | Güncel

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Kurubaş Geçidi Yolda ilerleyen araçlar Kar küreme aracı Kent merkesinde kar yağışı altında yürüyen vatandaşlar Trafikte ilerleyen araçlar VAN - Van'da etkili olan kar yağışı yaşamı olumsuz yönde etkiledi.

VAN (AA) - GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Kurubaş Geçidi

Yolda ilerleyen araçlar

Kar küreme aracı

Kent merkesinde kar yağışı altında yürüyen vatandaşlar

Trafikte ilerleyen araçlar VAN - Van'da etkili olan kar yağışı yaşamı olumsuz yönde etkiledi.

Kar yağışı etkili oluyor - Kurubaş geçidi

Kar yağışı etkili oluyor - Kurubaş geçidi

Kar yağışı etkili oluyor - Kurubaş geçidi

AA / Necat Hazar - Son Dakika Haberleri

Van, kar, Güncel, Haber

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