Kar yağışı etkili oluyor - Araçlar yolda kaldı
17.02.2021 11:03 | Son Güncelleme: 17.02.2021 11:09
Yolda kalan araçlardan görüntüler Mağdur bir vatandaş ile röportaj Sürücülerin yaşadığı zorluklar İSTANBUL - Kar yağışı, bazı bölgelerde etkisini sürdürüyor.
Yolda kalan araçlardan görüntüler
Mağdur bir vatandaş ile röportaj
Sürücülerin yaşadığı zorluklar İSTANBUL - Kar yağışı, bazı bölgelerde etkisini sürdürüyor. Günün erken saatlerinde başlayan etkili kar yağışı ulaşımda da aksamalara neden oluyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Halil Aktürk