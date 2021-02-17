Kar yağışı etkili oluyor - Araçlar yolda kaldı

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Yolda kalan araçlardan görüntüler Mağdur bir vatandaş ile röportaj Sürücülerin yaşadığı zorluklar İSTANBUL - Kar yağışı, bazı bölgelerde etkisini sürdürüyor.

Yolda kalan araçlardan görüntüler

Mağdur bir vatandaş ile röportaj

Sürücülerin yaşadığı zorluklar İSTANBUL - Kar yağışı, bazı bölgelerde etkisini sürdürüyor. Günün erken saatlerinde başlayan etkili kar yağışı ulaşımda da aksamalara neden oluyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Halil Aktürk