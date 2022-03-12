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Kar yağışı etkili oluyor

AA - Sabri Yıldırım - Güncel
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Kent merkezinde etkili olan yoğun kar yağışı Kar yağışı altında yürüyenler Buzlama nedeniyle yolda kayan araçlar Kar altında kalan araçlar Araçların yolda ilerlemekte güçlük çekmesi MUŞ – Muş'ta etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi.

MUŞ (AA) - Kent merkezinde etkili olan yoğun kar yağışı

Kar yağışı altında yürüyenler

Buzlama nedeniyle yolda kayan araçlar

Kar altında kalan araçlar

Araçların yolda ilerlemekte güçlük çekmesi MUŞ – Muş'ta etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi.

Kar yağışı etkili oluyor

Kar yağışı etkili oluyor

Kar yağışı etkili oluyor

AA / Sabri Yıldırım - Güncel

Muş, kar, Güncel, Haberler

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