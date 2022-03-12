Kar yağışı etkili oluyor
AA - Sabri Yıldırım - Güncel
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Kent merkezinde etkili olan yoğun kar yağışı Kar yağışı altında yürüyenler Buzlama nedeniyle yolda kayan araçlar Kar altında kalan araçlar Araçların yolda ilerlemekte güçlük çekmesi MUŞ – Muş'ta etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi.
MUŞ (AA) - Kent merkezinde etkili olan yoğun kar yağışı
Kar yağışı altında yürüyenler
Buzlama nedeniyle yolda kayan araçlar
Kar altında kalan araçlar
Araçların yolda ilerlemekte güçlük çekmesi MUŞ – Muş'ta etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi.