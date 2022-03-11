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Kar yağışı etkili oluyor

AA - Ömer Faruk Şimşek - Güncel
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Sakarya, Kocaeli ve Karabük'te kar yağışı etkisini gösteriyor.

KARABÜK (AA) - Sakarya, Kocaeli ve Karabük'te kar yağışı etkisini gösteriyor.

Sakarya'da önceki gün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı, kent merkezi ile bazı ilçelerde etkisini aralıklarla sürdürüyor.

Kent merkezi ile 1725 rakımlı Dikmen Yaylası ve Çam Dağı, kar yağışının ardından beyaz örtüyle kaplandı.

Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı ekipleri, ulaşımda aksama yaşanmaması için çalışma yürütüyor.

Öte yandan sokak hayvanlarının karda birbirleriyle oynaması ilgi çekti.

Kar yağışı etkili oluyor

Kar yağışı etkili oluyor

Kar yağışı etkili oluyor

AA / Ömer Faruk Şimşek - Güncel

Kocaeli, Karabük, Sakarya, kar, Güncel, Haberler

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