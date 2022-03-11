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Kar yağışı etkili oluyor

AA - Eyüp Elevli - Güncel
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Ekiplerin karla mücadele etmesi Boztep'de kar manzarası Karla kaplanan alanlar Araçların karda ilerlemekte güçlük çekmesi Vatandaşların yolda yürümesi, fotoğraf çekmesi Karla kaplanan fındık ağaçları ORDU - Ordu'da etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi.

ORDU (AA) - Ekiplerin karla mücadele etmesi

Boztep'de kar manzarası

Karla kaplanan alanlar

Araçların karda ilerlemekte güçlük çekmesi

Vatandaşların yolda yürümesi, fotoğraf çekmesi

Karla kaplanan fındık ağaçları ORDU - Ordu'da etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi.

Ordu'da da etkili olan kar nedeniyle 32 mahalle yolu ulaşıma kapandı.

İl genelinde devam eden yağış nedeniyle Büyükşehir Belediyesine bağlı 533 personel, 464 iş makinesiyle karla mücadele çalışması yürütüyor.

Kentte 277 mahalle yoluna müdahale eden ekipler, kapalı 32 mahalle yolunun açılması için de çalışmalara devam ediyor.

Kar yağışı etkili oluyor

Kar yağışı etkili oluyor

Kar yağışı etkili oluyor

AA / Eyüp Elevli - Güncel

Fındık, Ordu, kar, Güncel, Haberler

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