Kar yağışı etkili oluyor
AA - Eyüp Elevli - Güncel
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Ekiplerin karla mücadele etmesi Boztep'de kar manzarası Karla kaplanan alanlar Araçların karda ilerlemekte güçlük çekmesi Vatandaşların yolda yürümesi, fotoğraf çekmesi Karla kaplanan fındık ağaçları ORDU - Ordu'da etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi.
ORDU (AA) - Ekiplerin karla mücadele etmesi
Boztep'de kar manzarası
Karla kaplanan alanlar
Araçların karda ilerlemekte güçlük çekmesi
Vatandaşların yolda yürümesi, fotoğraf çekmesi
Karla kaplanan fındık ağaçları ORDU - Ordu'da etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi.
Ordu'da da etkili olan kar nedeniyle 32 mahalle yolu ulaşıma kapandı.
İl genelinde devam eden yağış nedeniyle Büyükşehir Belediyesine bağlı 533 personel, 464 iş makinesiyle karla mücadele çalışması yürütüyor.
Kentte 277 mahalle yoluna müdahale eden ekipler, kapalı 32 mahalle yolunun açılması için de çalışmalara devam ediyor.