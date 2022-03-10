Kar yağışı etkili oluyor
AA - Ömer Faruk Şimşek - Güncel
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Kar yağışı Kar yağan kara yolundan görüntü Yerlerde biriken kar Caddede yürüyen vatandaşlar Kar yağışı etkili oluyor SAKARYA - Sakarya'da dün akşam üzeri başlaya kar yağışı, sabah saatlerinden itibaren kentin farklı noktalarında etkisini gösterdi.
SAKARYA (AA) - Kar yağışı
Kar yağan kara yolundan görüntü
Yerlerde biriken kar
Caddede yürüyen vatandaşlar Kar yağışı etkili oluyor
SAKARYA - Sakarya'da dün akşam üzeri başlaya kar yağışı, sabah saatlerinden itibaren kentin farklı noktalarında etkisini gösterdi.