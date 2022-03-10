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Kar yağışı etkili oluyor

AA - Hüseyin Yıldız - Güncel
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Iğdır'da da sabah saatlerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle yüksek kesimli bölgeler ve kent merkezi beyaza büründü.

IĞDIR (AA) - Iğdır'da da sabah saatlerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle yüksek kesimli bölgeler ve kent merkezi beyaza büründü.

İki gündür yağmurun etkili olduğu kentte, bu sabah kar yağışı etkili olmaya başladı.

Kar yağışı nedeniyle Iğdır-Ağrı ve Iğdır-Kars kara yollarındaki araçlar, kontrollü seyrediyor.

Kar yağışı etkili oluyor

Kar yağışı etkili oluyor

Kar yağışı etkili oluyor

AA / Hüseyin Yıldız - Güncel

Iğdır, kar, Güncel, Haberler

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