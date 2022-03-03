Kar yağışı etkili oluyor - Haberler

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Kar yağışı etkili oluyor

AA, Murat Özünal - Güncel
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Beyaza bürünen alanlar Kar yağışının etkili olduğu kent merkezi Beyaza bürünen yollar Yollarda ilerleyen araçlar Karla kaplanan ağaçlar KARAMAN - Karaman'da sabah saatlerinde başlayan kar yağışı ile birlikte kent merkezi, beyaz örtüyle kaplandı.

KARAMAN (AA) - Beyaza bürünen alanlar

Kar yağışının etkili olduğu kent merkezi

Beyaza bürünen yollar

Yollarda ilerleyen araçlar

Karla kaplanan ağaçlar KARAMAN - Karaman'da sabah saatlerinde başlayan kar yağışı ile birlikte kent merkezi, beyaz örtüyle kaplandı.

Kar yağışı etkili oluyor

Kar yağışı etkili oluyor

Kar yağışı etkili oluyor

AA / Murat Özünal - Güncel

Karaman, kar, Güncel, Haberler

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