Kar yağışı etkili oluyor
AA, Abdullah Söylemez - Güncel
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Ağrı'da etkili olan kar yağışı yaşamı olumsuz etkiliyor.
AĞRI (AA) - Ağrı'da etkili olan kar yağışı yaşamı olumsuz etkiliyor.
Kentte etkili olan soğuk hava yerini kar yağışına bıraktı.
Yağışla birlikle cadde ve sokaklar yeniden beyaza büründü.
Park halindeki araçların karla kaplandığı kentte, ekipler ulaşımda aksama yaşanmaması için karla mücadele çalışması başlattı.
Kar yağışı kentte aralıklarla etkisini sürdürüyor.