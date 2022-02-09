Konya-Antalya kara yolu çekici türü araçların geçişine kapatıldı

KONYA (AA) - Konya'da kar yağışı ulaşımı olumsuz etkiliyor.

İl genelinde gece saatlerinde başlayan kar yağışı, yüksek kesimlerde zaman zaman etkisini artırıyor.

Belediye ekipleri, kent merkezinde ve ilçelerde karla mücadele çalışmalarına devam ediyor.

İç Anadolu'yu Akdeniz Bölgesi'ne bağlayan Konya-Antalya kara yolu ise yoğun kar yağışı nedeniyle çekici türü araçların geçişine kapatıldı.

Kenti Ankara, Afyonkarahisar, Aksaray ve Karaman'a bağlayan kara yollarında da kar yağışı trafikte aksamalara neden oluyor.

Karayolları ekipleri, şehirler arası yolları ulaşıma açık tutmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.