Kar yağışı etkili oluyor
AA, Serkan Güner - Güncel
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Kar temizleme çalışmaları Cadde ve sokaklardan kar manzaraları KIRŞEHİR - Kırşehir'de aralıklarla devam eden kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor.
KIRŞEHİR (AA) - Kar temizleme çalışmaları
Cadde ve sokaklardan kar manzaraları
KIRŞEHİR - Kırşehir'de aralıklarla devam eden kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor. Kırşehir Belediyesi ekipleri, ara yollarda tuzlama ve küreme çalışması yaparken esnaf da iş yerlerinin önlerindeki karları temizledi.