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Kar yağışı etkili oluyor

AA, Serkan Güner - Güncel
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Kar temizleme çalışmaları Cadde ve sokaklardan kar manzaraları KIRŞEHİR - Kırşehir'de aralıklarla devam eden kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor.

KIRŞEHİR (AA) - Kar temizleme çalışmaları

Cadde ve sokaklardan kar manzaraları

KIRŞEHİR - Kırşehir'de aralıklarla devam eden kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor. Kırşehir Belediyesi ekipleri, ara yollarda tuzlama ve küreme çalışması yaparken esnaf da iş yerlerinin önlerindeki karları temizledi.

Kar yağışı etkili oluyor

Kar yağışı etkili oluyor

Kar yağışı etkili oluyor

AA / Serkan Güner - Güncel

Kırşehir, kar, Güncel, Haber

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