Kar yağışı etkili oluyor

KIRŞEHİR (AA) - Kar temizleme çalışmaları

Cadde ve sokaklardan kar manzaraları

KIRŞEHİR - Kırşehir'de aralıklarla devam eden kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor. Kırşehir Belediyesi ekipleri, ara yollarda tuzlama ve küreme çalışması yaparken esnaf da iş yerlerinin önlerindeki karları temizledi.