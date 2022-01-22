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Kar yağışı etkili oluyor

AA / Ömer Ertuğrul - Haberler | Güncel

Yozgat'ta sabah saatlerinde başlayan kar etkisini artırarak sürüyor.

YOZGAT (AA) - Yozgat'ta sabah saatlerinde başlayan kar etkisini artırarak sürüyor.

Kent merkezinde beyaza bürünürken, tatile giren öğrenciler, kartopu oynayarak eğlendi.

Belediye ve Karayolları ekipleri yollarda kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı.

Vatandaşlardan İsmail Şahingöz, uzun zamandır kuraklık yaşandığını belirterek,"Çok güzel kar yağıyor. Barajlarımız göletlerimiz su ile dolar, bu sayede de inşallah su sıkıntısı yaşamayız." dedi.

Kartopu oynayan öğrencilerden Belis Yılmaz, kar yağışından dolayı mutlu olduklarını, kartopu oynayıp kardan adam yaparak eğlendiklerini söyledi.

İnci Demir de "Bugün kar yağıyor okullar tatil, arkadaşlarımla kartopu oynayıp kardan adam yapıyoruz." diye konuştu.

Ayşe Demir ise Yozgat'ta çok güzel bir kar yağının bulunduğun anlatarak, "Çocuklarla birlikte dışarı çıktık eğleniyoruz. İnşallah kar yağışı devam eder." dedi.

Kar yağışı etkili oluyor

Kar yağışı etkili oluyor

Kar yağışı etkili oluyor

AA / Ömer Ertuğrul - Son Dakika Haberleri

Yozgat, kar, su, Güncel, Haber

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