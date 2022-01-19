Kar yağışı etkili oluyor

Etkili kar yağışı Belediye ekiplerinin karla mücadele çalışmaları - KocaeliKocaeli'de de kar yağış kent merkezi ve yüksek kesimlerde etkisini sürdürüyor.

BAŞİSKELE, KOCAELİ (AA) - Etkili kar yağışı

Belediye ekiplerinin karla mücadele çalışmaları - Kocaeli

Kocaeli'de de kar yağış kent merkezi ve yüksek kesimlerde etkisini sürdürüyor.

Ulaşımda aksama yaşanmaması için bölgede önlem alan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı Karla Mücadele Timi, Kartepe Zirve Yolu, İzmit Santral Rampası, Umuttepe, Kuruçeşme TOKİ Akpınar konutları, Gölcük İrsadiye Eriklitepe yolu, Başiskele Aytepe Diriliş Kamp Yolu başta olmak üzere, ihtiyaç duyulan tüm noktalarda kar küreme ve tuzlama çalışmalarını sürdürüyor.

Samanlı Dağları'nın zirvesinde bulunan ve İstanbul'a yaklaşık 1,5 saat mesafede yer alan Kartepe'deki kayak merkezinde kar kalınlığı 98 santimetre olarak ölçüldü.

Kar, Başiskele ilçesinin Samanlı Dağları etekleri ve yüksek kesimlerdeki Aytepe mevkisinde de etkisini gösteriyor.

Kar yağışının kentte aralıklarla devam edeceği tahmin ediliyor.