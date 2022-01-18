Darende'de kar yağışı etkili oluyor - Haberler
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Darende'de kar yağışı etkili oluyor

AA / Ayhan İşcen - Haberler | Güncel

Malatya'nın Darende ilçesinde etkili olan kar, ulaşımı olumsuz etkiliyor.

MALATYA (AA) - Malatya'nın Darende ilçesinde etkili olan Kar, ulaşımı olumsuz etkiliyor.

İlçede öğlen saatlerinde başlayan kar yağışı, kısa sürede cadde ve sokakları beyaza bürüdü.

Trafikte olan sürücüler karlı kaplı yollarda, vatandaşlar ise kaldırımlarda güçlükle ilerledi.

Belediye ekipleri, yolların ulaşıma açık tutulması için çalışma yürütüyor.

D-300 karayolundaki ulaşımın aksamaması için karayolları ekipleri tuzlama ve kar kürüme çalışması yürütüyor.

Darende'de kar yağışı etkili oluyor

Darende'de kar yağışı etkili oluyor

Darende'de kar yağışı etkili oluyor

AA / Ayhan İşcen - Son Dakika Haberleri

Trafik Kazaları, Malatya, kar, Güncel, Haber

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