Kar yağışı etkili oluyor
AA / Abdullah Özkul - Haberler | Güncel
Yozgat, Niğde, Nevşehir ve Sivas'ta kar yağışı nedeniyle kent merkezi beyaza büründü.
NEVŞEHİR (AA) - Yozgat, Niğde, Nevşehir ve Sivas'ta kar yağışı nedeniyle kent merkezi beyaza büründü.
Niğde
Niğde'de öğle saatlerinde başlayan ve etkisini artıran kar nedeniyle her yer beyaza büründü.
Yeni Çarşı'da esnaflar, iş yerinin önünde biriken karı temizledi.
Belediye ve karayolları ekipleri, olumsuzlukların yaşanmaması için çalışma yapıyor.
Karın tadını çıkartan çocuklar, kardan adam yaptı.