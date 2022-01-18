Kar yağışı etkili oluyor

Yozgat, Niğde, Nevşehir ve Sivas'ta kar yağışı nedeniyle kent merkezi beyaza büründü.

NEVŞEHİR (AA) - Yozgat, Niğde, Nevşehir ve Sivas'ta kar yağışı nedeniyle kent merkezi beyaza büründü.

Niğde

Niğde'de öğle saatlerinde başlayan ve etkisini artıran kar nedeniyle her yer beyaza büründü.

Yeni Çarşı'da esnaflar, iş yerinin önünde biriken karı temizledi.

Belediye ve karayolları ekipleri, olumsuzlukların yaşanmaması için çalışma yapıyor.

Karın tadını çıkartan çocuklar, kardan adam yaptı.