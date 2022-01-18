Kar yağışı etkili oluyor
İzmir-Uşak kara yolunun drone ile görüntülenmesi Kar yağışı altında yolda ilerleyen araçlar Karayolları ekiplerinin çalışması Kar yağışı etkili oluyor MANİSA - Manisa Kula'da ilçe merkezinde ve yüksek kesimlerde sabah saatlerinde başlayan kar yağışı aralıklarla devam ediyor.
İZMİR (AA) - İzmir- Uşak kara yolunun drone ile görüntülenmesi
Kar yağışı altında yolda ilerleyen araçlar
Karayolları ekiplerinin çalışması Kar yağışı etkili oluyor
MANİSA - Manisa Kula'da ilçe merkezinde ve yüksek kesimlerde sabah saatlerinde başlayan kar yağışı aralıklarla devam ediyor.