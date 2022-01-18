Kar yağışı etkili oluyor - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kar yağışı etkili oluyor

AA / Kamil Altıparmak - Haberler | Güncel

İzmir-Uşak kara yolunun drone ile görüntülenmesi Kar yağışı altında yolda ilerleyen araçlar Karayolları ekiplerinin çalışması Kar yağışı etkili oluyor MANİSA - Manisa Kula'da ilçe merkezinde ve yüksek kesimlerde sabah saatlerinde başlayan kar yağışı aralıklarla devam ediyor.

İZMİR (AA) - İzmir- Uşak kara yolunun drone ile görüntülenmesi

Kar yağışı altında yolda ilerleyen araçlar

Karayolları ekiplerinin çalışması Kar yağışı etkili oluyor

MANİSA - Manisa Kula'da ilçe merkezinde ve yüksek kesimlerde sabah saatlerinde başlayan kar yağışı aralıklarla devam ediyor.

Kar yağışı etkili oluyor

Kar yağışı etkili oluyor

Kar yağışı etkili oluyor

Bursa-Ankara yolunda çekim yapan TRT ekibi büyük tehlike atlattı! O anlar ekrana da yansıdı

Bursa-Ankara yolunda çekim yapan TRT ekibi büyük tehlike atlattı! O anlar ekrana da yansıdı

 Meteoroloji 19 ili uyardı! İstanbul dahil birçok kentte kar yağışı bekleniyor

Meteoroloji 19 ili uyardı! İstanbul dahil birçok kentte kar yağışı bekleniyor
AA / Kamil Altıparmak - Son Dakika Haberleri

İzmir, Drone, Uşak, kar, Güncel, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title