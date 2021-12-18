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Kar yağışı etkili oluyor

AA / Göksel Cüneyt İğde - Haberler | Güncel

Sivas'ta etkili olan kar yağışıyla kent merkezi beyaza büründü.

SİVAS (AA) - Sivas'ta etkili olan kar yağışıyla kent merkezi beyaza büründü.

Kentte akşam saatlerinde başlayan karla karışık yağmur, ilerleyen saatlerde kara dönüştü.

Kent merkezinde mevsimin ilk kar yağışıyla tarihi Cumhuriyet Meydanı'nda güzel görüntüler oluştu.

Kent sakinleri, Selçuklu ve Osmanlı döneminden kalan tarihi yapıların yer aldığı meydanda kar topu oynayarak ve fotoğraf çektirerek karın keyfini çıkardı.

"İlk defa burada kar yağışıyla karşılaştım"

Meydandaki beyaza bürünen tarihi yapıları fotoğraflayan Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Mühendislik Fakültesi öğrencisi Abdullah İbrahim, AA muhabirine, Suudi Arabistan'dan Sivas'a bu yıl geldiğini belirterek, "İlk defa burada kar yağışıyla karşılaştım ve bu güzelliği fotoğraflamak için de tarihi meydana geldim. Çok güzel bir duygu." dedi.

Antalya'nın Manavgat ilçesinden üniversite eğitimi için kente gelen Ramazan Ekim de "Gerçekten çok değişik bir duygu ama çok güzel." diye konuştu.

Kar yağışı etkili oluyor

Kar yağışı etkili oluyor

Kar yağışı etkili oluyor

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AA / Göksel Cüneyt İğde - Son Dakika Haberleri

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