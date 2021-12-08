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Kar yağışı etkili oluyor

AA / Cüneyt Çelik - Haberler | Güncel

Kar yağışı Alican Bedioğlu ile röportaj Kars'ta etkili olan yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi.

KARS (AA) - Kar yağışı

Alican Bedioğlu ile röportaj Kars'ta etkili olan yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi.

Kentte akşam saatlerinde aninde etkili olan kar etrafı beyaza bürüdü. Kar yağışıyla kent merkezinde görüş mesafesi düşerken sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.

Kar yağışına sevinen bazı turistler, kentin tarihi yapıları önünde fotoğraf çektirdi.

Alican Bedioğlu, AA muhabirine, kar yağışına sevindiklerini ifade ederek, "Artık kış geldi, soğuklar başladı kar yağışyor. Karla birlikte her taraf beyaza büründü. Kışın buralar daha güzel oluyor." dedi.

Kar yağışı etkisini sürdürüyor.

Kar yağışı etkili oluyor

Kar yağışı etkili oluyor

Kar yağışı etkili oluyor

AA / Cüneyt Çelik - Son Dakika Haberleri

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