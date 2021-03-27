Kar yağışı etkili oluyor
Anadolu Ajansı / Sagip Sezginer - Haberler | Güncel
Kentte etkili olan kar yağışı Karla kaplanan yollar Kar yağışı altında yürüyenler Ekiplerin kar temizleme çalışması Kar yağışı altında ilerleyen araçlar ERZURUM - Erzurum'da gece aralıklarla devam eden kar yağışı sabah etkisini artırdı.
Kentte etkili olan kar yağışı
Karla kaplanan yollar
Kar yağışı altında yürüyenler
Ekiplerin kar temizleme çalışması
Kar yağışı altında ilerleyen araçlar
ERZURUM - Erzurum'da gece aralıklarla devam eden kar yağışı sabah etkisini artırdı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Sagip Sezginer