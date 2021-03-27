Kar yağışı etkili oluyor
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Kar yağışı etkili oluyor

Anadolu Ajansı / Sagip Sezginer - Haberler | Güncel

Kentte etkili olan kar yağışı Karla kaplanan yollar Kar yağışı altında yürüyenler Ekiplerin kar temizleme çalışması Kar yağışı altında ilerleyen araçlar ERZURUM - Erzurum'da gece aralıklarla devam eden kar yağışı sabah etkisini artırdı.

Kentte etkili olan kar yağışı

Karla kaplanan yollar

Kar yağışı altında yürüyenler

Ekiplerin kar temizleme çalışması

Kar yağışı altında ilerleyen araçlar

ERZURUM - Erzurum'da gece aralıklarla devam eden kar yağışı sabah etkisini artırdı.

Kar yağışı etkili oluyor
Kar yağışı etkili oluyor
Kar yağışı etkili oluyor
Kar yağışı etkili oluyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sagip Sezginer

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