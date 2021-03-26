Kar yağışı etkili oluyor
Anadolu Ajansı / Ahmet Okur - Haberler | Güncel
Kent merkezinde etkili olan kar yağışı Araçların üzerinde biriken karlar Araçların kar yağışı altında ilerlemesi Karla kaplanan yollar BİTLİS - Bitlis'te etkili olan kar yağışı nedeniyle kent merkezi beyaza büründü.
Kent merkezinde etkili olan kar yağışı
Araçların üzerinde biriken karlar
Araçların kar yağışı altında ilerlemesi
Karla kaplanan yollar BİTLİS - Bitlis'te etkili olan kar yağışı nedeniyle kent merkezi beyaza büründü.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Okur