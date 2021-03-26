Kar yağışı etkili oluyor
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Kar yağışı etkili oluyor

Anadolu Ajansı / Ahmet Okur - Haberler | Güncel

Kent merkezinde etkili olan kar yağışı Araçların üzerinde biriken karlar Araçların kar yağışı altında ilerlemesi Karla kaplanan yollar BİTLİS - Bitlis'te etkili olan kar yağışı nedeniyle kent merkezi beyaza büründü.

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3 ilde Bitcoin dolandırıcılarına operasyon! 12 milyon lirayı hesaplarına aktarmışlar

Kent merkezinde etkili olan kar yağışı

Araçların üzerinde biriken karlar

Araçların kar yağışı altında ilerlemesi

Karla kaplanan yollar BİTLİS - Bitlis'te etkili olan kar yağışı nedeniyle kent merkezi beyaza büründü.

Kar yağışı etkili oluyor
Kar yağışı etkili oluyor
Kar yağışı etkili oluyor
Kar yağışı etkili oluyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Okur

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