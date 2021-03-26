Kar yağışı etkili oluyor
Anadolu Ajansı / Sabri Yıldırım - Haberler | Güncel
Kentte etkili olan kar yağışı Karla kaplanan yollar ve araçlar Kar yağışı altında yürüyen vatandaşlar Kar yağışı altında ilerleyen araçlar Vatandaşlardan Burhan Sayılgan'ın açıklaması MUŞ - Muş'ta etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi.
Kentte etkili olan kar yağışı
Karla kaplanan yollar ve araçlar
Kar yağışı altında yürüyen vatandaşlar
Kar yağışı altında ilerleyen araçlar
Vatandaşlardan Burhan Sayılgan'ın açıklaması MUŞ - Muş'ta etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Sabri Yıldırım