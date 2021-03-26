Kar yağışı etkili oluyor
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Kar yağışı etkili oluyor

Anadolu Ajansı / Sabri Yıldırım - Haberler | Güncel

Kentte etkili olan kar yağışı Karla kaplanan yollar ve araçlar Kar yağışı altında yürüyen vatandaşlar Kar yağışı altında ilerleyen araçlar Vatandaşlardan Burhan Sayılgan'ın açıklaması MUŞ - Muş'ta etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi.

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Muş'ta PKK'nın İHA ve SİHA'lardan korunmaya çalıştığı metal başlık ele geçirildi

Kentte etkili olan kar yağışı

Karla kaplanan yollar ve araçlar

Kar yağışı altında yürüyen vatandaşlar

Kar yağışı altında ilerleyen araçlar

Vatandaşlardan Burhan Sayılgan'ın açıklaması MUŞ - Muş'ta etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi.

Kar yağışı etkili oluyor
Kar yağışı etkili oluyor
Kar yağışı etkili oluyor
Kar yağışı etkili oluyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sabri Yıldırım

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