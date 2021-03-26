Kar yağışı etkili oluyor

Kentte etkili olan kar yağışı Karla kaplanan yollar ve araçlar Kar yağışı altında yürüyen vatandaşlar Kar yağışı altında ilerleyen araçlar Vatandaşlardan Burhan Sayılgan'ın açıklaması MUŞ - Muş'ta etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi.