Kar yağışı etkili oluyor
Anadolu Ajansı / Sabri Yıldırım - Haberler | Güncel
Kente devam eden kar yağışı Kar altında yürüyen yayalar Araçların üzerindeki kar birikintileri Çevre sakinlerinden Muhammet Demir'in konuşması Kar yağışı etkili oldu MUŞ - Muş'ta dün gece etkili olan kar hayatı olumsuz etkiledi.
Kente devam eden kar yağışı
Kar altında yürüyen yayalar
Araçların üzerindeki kar birikintileri
Çevre sakinlerinden Muhammet Demir'in konuşması Kar yağışı etkili oldu
MUŞ - Muş'ta dün gece etkili olan kar hayatı olumsuz etkiledi.
Kent merkezinde de sabah saatlerinden itibaren kar etkili olmaya başladı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Sabri Yıldırım