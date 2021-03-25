Kar yağışı etkili oluyor

Kente devam eden kar yağışı Kar altında yürüyen yayalar Araçların üzerindeki kar birikintileri Çevre sakinlerinden Muhammet Demir'in konuşması Kar yağışı etkili oldu MUŞ - Muş'ta dün gece etkili olan kar hayatı olumsuz etkiledi.