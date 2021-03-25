Kar yağışı etkili oluyor
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Kar yağışı etkili oluyor

Anadolu Ajansı / Sabri Yıldırım - Haberler | Güncel

Kente devam eden kar yağışı Kar altında yürüyen yayalar Araçların üzerindeki kar birikintileri Çevre sakinlerinden Muhammet Demir'in konuşması Kar yağışı etkili oldu MUŞ - Muş'ta dün gece etkili olan kar hayatı olumsuz etkiledi.

Kente devam eden kar yağışı

Kar altında yürüyen yayalar

Araçların üzerindeki kar birikintileri

Çevre sakinlerinden Muhammet Demir'in konuşması Kar yağışı etkili oldu

MUŞ - Muş'ta dün gece etkili olan kar hayatı olumsuz etkiledi.

Kent merkezinde de sabah saatlerinden itibaren kar etkili olmaya başladı.

Kar yağışı etkili oluyor
Kar yağışı etkili oluyor
Kar yağışı etkili oluyor
Kar yağışı etkili oluyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sabri Yıldırım

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